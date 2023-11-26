Ещё одно связанное с Израилем судно захвачено в Красном море, пишут СМИ

У побережья Йемена у города Аден захвачено связанное с Израилем судно. Как пишет агентство Associated Press (АР) со ссылкой на частную информационно-аналитическую фирму Ambrey, это нефтяной танкер Central Park, которым управляет и владеет Zodiac Maritime — компания израильского судоходного магната Эяля Офера.

Агентство отмечает, что американские военные вовлечены в ситуацию и "попросили суда держаться в стороне от этой зоны". Пока не известно, кто напал на танкер, но журналисты напоминают, что город Аден контролируют силы, союзные с коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая на протяжении долгих лет воюет с повстанцами-хуситами.