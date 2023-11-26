Ещё одно связанное с Израилем судно захвачено в Красном море, пишут СМИ
АР: У берегов Йемена захватили связанное с Израилем нефтяное судно Central Park
У побережья Йемена у города Аден захвачено связанное с Израилем судно. Как пишет агентство Associated Press (АР) со ссылкой на частную информационно-аналитическую фирму Ambrey, это нефтяной танкер Central Park, которым управляет и владеет Zodiac Maritime — компания израильского судоходного магната Эяля Офера.
"Нефтяной танкер, связанный с Израилем, был захвачен у побережья Адена, Йемен", — говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что американские военные вовлечены в ситуацию и "попросили суда держаться в стороне от этой зоны". Пока не известно, кто напал на танкер, но журналисты напоминают, что город Аден контролируют силы, союзные с коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая на протяжении долгих лет воюет с повстанцами-хуситами.
Ещё на прошлой неделе представители движения "Ансар Аллах" пригрозили, что йеменские хуситы будут атаковать любые суда Израиля. Они заявили, что под ударом окажутся в том числе гражданские корабли, если будут в зоне поражения их орудий. А 19 ноября стало известно, что движение "Ансар Аллах" захватило судно Galaxy Leader в Красном море. Корабль был отбуксирован к берегам Йемена.
Getty Images / Houthi Movement