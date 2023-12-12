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Дума приняла закон о прохождении срочной службы в органах ФСБ

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Дума приняла закон о прохождении срочной службы в органах ФСБ

12 декабря, 11:50
<p>Дума разрешила проходить срочную службу в органах ФСБ. Обложка © Shutterstock</p>

Дума разрешила проходить срочную службу в органах ФСБ. Обложка © Shutterstock

Госдума одобрила закон, позволяющий проходить военную службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ), поправки закреплены в законопроекте о праве Росгвардии создавать добровольческие формирования.

Изменения будут внесены в ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" и "О Федеральной службе безопасности". После окончательного принятия новых норм проходить службу призывникам разрешат не только в армии, органах госохраны и других войсках, но и в ФСБ.

При этом будут сохранены ограничения, которые касаются службы по призыву. Например, в ФСБ не попадут россияне, имеющие также иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ на проживание в другом государстве. Исключаются из службы иноагенты, лица с судимостью и принимающие наркотические или психотропные вещества без указания врача.

Названы болезни, которые не дадут призывнику попасть на военную службу

Названы болезни, которые не дадут призывнику попасть на военную службу

Ранее сообщалось, что Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции согласился с предлагаемыми законодательными изменениями, которые разрешают призывникам проходить службу в ФСБ. Сейчас пройти призывной срок можно в армии, органах госохраны и других войсках.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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