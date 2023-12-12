Дума приняла закон о прохождении срочной службы в органах ФСБ 4161 4161 Дума разрешила проходить срочную службу в органах ФСБ. Обложка © Shutterstock

Госдума одобрила закон, позволяющий проходить военную службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ), поправки закреплены в законопроекте о праве Росгвардии создавать добровольческие формирования.

Изменения будут внесены в ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" и "О Федеральной службе безопасности". После окончательного принятия новых норм проходить службу призывникам разрешат не только в армии, органах госохраны и других войсках, но и в ФСБ.

При этом будут сохранены ограничения, которые касаются службы по призыву. Например, в ФСБ не попадут россияне, имеющие также иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ на проживание в другом государстве. Исключаются из службы иноагенты, лица с судимостью и принимающие наркотические или психотропные вещества без указания врача.

Ранее сообщалось, что Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции согласился с предлагаемыми законодательными изменениями, которые разрешают призывникам проходить службу в ФСБ. Сейчас пройти призывной срок можно в армии, органах госохраны и других войсках.

Авторы Татьяна Миссуми