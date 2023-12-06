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В России могут разрешить призывникам проходить военную службу в ФСБ

Комитет Госдумы одобрил поправки о службе по призыву в органах ФСБ

Опубликовано 6 декабря 2023, 14:31
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ТАСС / Владимир Смирнов

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции согласился с предлагаемыми законодательными изменениями, которые разрешают призывникам проходить службу в ФСБ. Текст появился в электронной базе Госдумы.

Поправки должны коснуться закона "О воинской обязанности и военной службе". Сейчас пройти призывной срок можно в армии, органах госохраны и других войсках. После утверждения изменений список будет дополнен и службой в ФСБ. Корреспондирующие поправки также отразятся и в ФЗ "О Федеральной службе безопасности".

Названы болезни, которые не дадут призывнику попасть на военную службу
Названы болезни, которые не дадут призывнику попасть на военную службу

Ранее член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что в России необходимо восстановить систему медосмотров, начиная с 14 лет, чтобы у военнообязанных было время поправить здоровье. Он напомнил, что в советские годы в армии служили все, а негодных был 1%, что привело к наивысшей готовности Вооружённых сил страны приступить к выполнению любых задач в любое время.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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