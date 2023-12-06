В России могут разрешить призывникам проходить военную службу в ФСБ
Комитет Госдумы одобрил поправки о службе по призыву в органах ФСБ
ТАСС / Владимир Смирнов
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции согласился с предлагаемыми законодательными изменениями, которые разрешают призывникам проходить службу в ФСБ. Текст появился в электронной базе Госдумы.
Поправки должны коснуться закона "О воинской обязанности и военной службе". Сейчас пройти призывной срок можно в армии, органах госохраны и других войсках. После утверждения изменений список будет дополнен и службой в ФСБ. Корреспондирующие поправки также отразятся и в ФЗ "О Федеральной службе безопасности".
Ранее член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что в России необходимо восстановить систему медосмотров, начиная с 14 лет, чтобы у военнообязанных было время поправить здоровье. Он напомнил, что в советские годы в армии служили все, а негодных был 1%, что привело к наивысшей готовности Вооружённых сил страны приступить к выполнению любых задач в любое время.