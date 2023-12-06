Названы болезни, которые не дадут призывнику попасть на военную службу Врач Умнов: В армию не берут с астмой, псориазом, язвой и болезнями сердца 6 декабря, 08:40 Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

В России чаще всего медотвод от службы в армии получают призывники с психическими расстройствами, болезнями сердца, астмой, псориазом и язвой желудка. Об этом Лайфу рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Существует целый перечень болезней, которые делают молодого человека относительно годным или полностью негодным к службе в армии. К таким состояниям относят ВИЧ-инфекцию, сифилис, бронхиальную астму, миопию (более 6 диоптрий) и дальнозоркость (более 8 диоптрий), плоскостопие 3 степени, алиментарное ожирение 3–4 степени или значительный дефицит массы тела. Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Также избежать военной службы можно при таких диагнозах, как псориаз, искривление позвоночника (сколиоз) более 17 градусов, при заболеваниях крови, в том числе анемии, тромбофилии, иммунодефиците. А вот кишечные инфекции лишь на время отстрочат призыв, добавил доктор.

Шизофрения и прочие психические расстройства как минимум послужат причиной ограничения в несении службы, продолжил он. Отсутствие зубов, травмы опорно-двигательного аппарата, заболевания печени и желудка не дадут попасть в армию. Равно как и хронические заболевания органов мочевой системы станут препятствием для призыва.

Умнов резюмировал, что чаще всего у непригодных к службе призывников диагностируются анемия, ожирение, психрасстройства, эпилепсия и эпилептические припадки, близорукость, глухота, болезни сердца, бронхиальная астма, язва желудка, псориаз.

Напомним, в России могут измениться требования к здоровью призывников на срочную службу. Изменения предложено внести в Положение о военно-врачебной экспертизе. Указывается, что это обусловлено необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы.