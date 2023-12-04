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4 декабря, 06:45

Минобороны РФ хочет изменить требования к состоянию здоровья призывников

В России могут измениться требования к здоровью призывников на срочную службу, следует из анонса проекта постановления правительства, подготовленного Минобороны РФ. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, изменения будет предложено внести в Положение о военно-врачебной экспертизе. Указывается, что это обусловлено "необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы".

Причём во внимание берётся в том числе опыт проведения спецоперации на Украине. Другие подробности в паспорте проекта не указаны.

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Напомним, 1 октября в России стартовал осенний призыв в армию. В Минобороны подчёркивали, что будущие солдаты не будут отправлены в зону проведения спецоперации. Большинство призывников сначала получат военно-учётные специальности, а потом будут отправлены в соответствующие войска.

Обложка ©

Кирилл Кухмарь / ТАСС

Матвей Константинов
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