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1 декабря, 18:47

Численность Армии России увеличена на 170 тысяч — до 1,32 млн военнослужащих

Путин подписал указ об увеличении численности ВС России на 170 тысяч солдат

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина Минобороны увеличило предельную численность Вооружённых сил России. Прирост составил 170 тысяч военнослужащих, а общее количество солдат после доукомплектования достигнет 1 миллиона 320 тысяч, сказано в заявлении пресс-службы оборонного ведомства.

По данным Минобороны, изменение штатной численности в большую сторону вызвано ростом угроз для государства. Опасность связана с проведением спецоперации на Украине и продолжающимся расширением НАТО. Альянс наращивает потенциал тактических ядерных сил и разворачивает вблизи границы России ударные вооружения, подчеркнули в министерстве.

"Увеличение численности военнослужащих Вооружённых сил РФ реализуется поэтапно за счёт граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту. В связи с этим существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведение мобилизации не предусмотрено", — гласит сообщение.

Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, штатная численность Вооружённых сил России составит 2 209 130 единиц, среди которых 1 320 000 военнослужащих.

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А между тем на Украине сотрудников военкоматов хотят наделить расширенными правами для вручения повесток уклонистам. Кроме того, власти Незалежной пообещали подготовить новый план по мобилизации.

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VK / Минобороны РФ

Илья Пушкарев
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