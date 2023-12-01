Численность Армии России увеличена на 170 тысяч — до 1,32 млн военнослужащих

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина Минобороны увеличило предельную численность Вооружённых сил России. Прирост составил 170 тысяч военнослужащих, а общее количество солдат после доукомплектования достигнет 1 миллиона 320 тысяч, сказано в заявлении пресс-службы оборонного ведомства.

По данным Минобороны, изменение штатной численности в большую сторону вызвано ростом угроз для государства. Опасность связана с проведением спецоперации на Украине и продолжающимся расширением НАТО. Альянс наращивает потенциал тактических ядерных сил и разворачивает вблизи границы России ударные вооружения, подчеркнули в министерстве.

"Увеличение численности военнослужащих Вооружённых сил РФ реализуется поэтапно за счёт граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту. В связи с этим существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведение мобилизации не предусмотрено", — гласит сообщение.