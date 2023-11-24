Зеленский рассказал о подготовке комплексного плана по мобилизации на Украине
Комплексный план по вопросам мобилизации на Украине будет подготовлен уже на следующей неделе. Соответствующий анонс сделал Владимир Зеленский, выступая на брифинге по завершении доклада о проблемах и вызовах, связанных с призывом на службу.
Он назвал вопрос привлечения рекрутов в ряды ВСУ сложным и актуальным. В центре внимания сейчас работа территориальных центров комплектации, врачебных комиссий, мобилизация и демобилизация, отметил Зеленский.
"Сегодня был комплексный доклад о том, какие вызовы, как решить вопрос, что сделать, какие законодательные изменения, кто должен это сделать. Комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе", — пообещал отставной актёр.
Также в пятницу украинцев призвали не ждать хороших новостей по мобилизации. Об этом сограждан предупредила экс-замминистра обороны Незалежной Анна Маляр.