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24 ноября, 09:34

Украинцев призвали готовиться к плохим новостям про и без того жёсткую мобилизацию

Экс-замглавы Минобороны Украины призвала не ждать хороших новостей о мобилизации

Время "популярных решений" относительно мобилизации на Украине прошло, призналась экс-замминистра обороны страны Анна Маляр.

"Ну, они исчерпаны, их уже не может быть в такой сложной войне. Мы просто как взрослое общество должны эти вещи понять и не ожидать, что каждый день должны быть хорошие новости", — сказала она в интервью LIGA.net.

Маляр напомнила, что у России физически больше людей, а ВСУ не будут масштабнее ВС РФ. Кроме того, у Незалежной меньше оружия, о чём нужно не бояться заявлять. Причём Маляр не понимает, почему для украинцев мобилизация является такой "страшной темой".

В ВСУ бьют тревогу из-за критической нехватки бойцов

В ВСУ бьют тревогу из-за критической нехватки бойцов

Как сообщал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Запад требует от Украины не считаться с потерями и показать миру, что РФ не способна победить. По его словам, Незалежную ожидает максимальная активизация мобилизации.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Матвей Константинов
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