Украинцев призвали готовиться к плохим новостям про и без того жёсткую мобилизацию

Время "популярных решений" относительно мобилизации на Украине прошло, призналась экс-замминистра обороны страны Анна Маляр.

"Ну, они исчерпаны, их уже не может быть в такой сложной войне. Мы просто как взрослое общество должны эти вещи понять и не ожидать, что каждый день должны быть хорошие новости", — сказала она в интервью LIGA.net.

Маляр напомнила, что у России физически больше людей, а ВСУ не будут масштабнее ВС РФ. Кроме того, у Незалежной меньше оружия, о чём нужно не бояться заявлять. Причём Маляр не понимает, почему для украинцев мобилизация является такой "страшной темой".