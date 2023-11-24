Украинцев призвали готовиться к плохим новостям про и без того жёсткую мобилизацию
Экс-замглавы Минобороны Украины призвала не ждать хороших новостей о мобилизации
Время "популярных решений" относительно мобилизации на Украине прошло, призналась экс-замминистра обороны страны Анна Маляр.
"Ну, они исчерпаны, их уже не может быть в такой сложной войне. Мы просто как взрослое общество должны эти вещи понять и не ожидать, что каждый день должны быть хорошие новости", — сказала она в интервью LIGA.net.
Маляр напомнила, что у России физически больше людей, а ВСУ не будут масштабнее ВС РФ. Кроме того, у Незалежной меньше оружия, о чём нужно не бояться заявлять. Причём Маляр не понимает, почему для украинцев мобилизация является такой "страшной темой".
Как сообщал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Запад требует от Украины не считаться с потерями и показать миру, что РФ не способна победить. По его словам, Незалежную ожидает максимальная активизация мобилизации.
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