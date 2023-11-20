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Регион
Опубликовано 20 ноября 2023, 14:29
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Россия узнала о требованиях Запада ужесточить мобилизацию на Украине

Глава СВР Нарышкин: США подталкивают Киев призывать женщин и 17-летних парней

Западные страны ориентируют Украину на максимальную активизацию мобилизации. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Вашингтон и Лондон призывают Киев не считаться с потерями и показать миру, что Россия не сможет победить.

"По имеющимся у СВР России достоверным данным, США ориентируют руководство Украины на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления", — приводит слова Нарышкина пресс-бюро разведслужбы.

По его словам, США рекомендуют призывать мужчин с 17 до 70 лет и привлекать даже женщин.

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А ранее сообщалось, что командир батальона ВСУ Пётр Горбатенко предложил мобилизовывать студентов вместо того, чтобы на фронт шли "старые деды 50-летние". По его словам, мужчины такого возраста неэффективны на поле боя и имеют множество заболеваний. Военное положение и всеобщая мобилизация были продлены Владимиром Зеленским до 14 февраля 2024 года.

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Getty Images / Andriy Andriyenko / SOPA Images / LightRocket

Дарья Нарыкова
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