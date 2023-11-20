Россия узнала о требованиях Запада ужесточить мобилизацию на Украине

Западные страны ориентируют Украину на максимальную активизацию мобилизации. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Вашингтон и Лондон призывают Киев не считаться с потерями и показать миру, что Россия не сможет победить.

"По имеющимся у СВР России достоверным данным, США ориентируют руководство Украины на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления", — приводит слова Нарышкина пресс-бюро разведслужбы.