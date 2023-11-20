В ВСУ призвали отправлять на фронт 18-летних студентов, а не "старых 50-летних дедов"
Командир батальона ВСУ Горбатенко предложил мобилизовывать студентов
Киев должен начать мобилизовывать студентов, у которых пока есть отсрочка. С таким призывом обратился командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Пётр Горбатенко.
"Надо мобилизовывать 20-летних, 18-летних, в чём проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Вопрос в подходе к подготовке", — приводит его слова издание "Страна".
А вот призывать "старых дедов 50-летних" бессмысленно, считает Горбатенко, потому что они неэффективны на поле боя и имеют множество заболеваний.
А ранее командир роты ВСУ призывал к более массовой и жёсткой мобилизации из-за острой нехватки солдат в украинской армии. По его словам, ситуация складывается так, что теперь уже невозможно сидеть в глубоком тылу.
Getty Images / Wolfgang Schwan