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20 ноября, 13:05

В ВСУ призвали отправлять на фронт 18-летних студентов, а не "старых 50-летних дедов"

Командир батальона ВСУ Горбатенко предложил мобилизовывать студентов

Киев должен начать мобилизовывать студентов, у которых пока есть отсрочка. С таким призывом обратился командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Пётр Горбатенко.

"Надо мобилизовывать 20-летних, 18-летних, в чём проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Вопрос в подходе к подготовке", — приводит его слова издание "Страна".

А вот призывать "старых дедов 50-летних" бессмысленно, считает Горбатенко, потому что они неэффективны на поле боя и имеют множество заболеваний.

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А ранее командир роты ВСУ призывал к более массовой и жёсткой мобилизации из-за острой нехватки солдат в украинской армии. По его словам, ситуация складывается так, что теперь уже невозможно сидеть в глубоком тылу.

Обложка ©

Getty Images / Wolfgang Schwan

Александра Вишнякова
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