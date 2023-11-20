В ВСУ призвали отправлять на фронт 18-летних студентов, а не "старых 50-летних дедов"

Киев должен начать мобилизовывать студентов, у которых пока есть отсрочка. С таким призывом обратился командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Пётр Горбатенко.

"Надо мобилизовывать 20-летних, 18-летних, в чём проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Вопрос в подходе к подготовке", — приводит его слова издание "Страна".

А вот призывать "старых дедов 50-летних" бессмысленно, считает Горбатенко, потому что они неэффективны на поле боя и имеют множество заболеваний.