С начала всеобщей мобилизации на Украине из Незалежной сбежали 20 тысяч мужчин, пытающихся спастись от верной гибели во фронтовой мясорубке, на которую их посылал Киев. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на данные о незаконном пересечении границы.

На самом деле попыток незаконно пересечь украинскую границу было намного больше: например, только 21 000 граждан задержали пограничники и правоохранители. Среди этого числа 14 тысяч хотели сбежать пешком или вплавь, а остальные — уехать, прикрываясь поддельными документами, которые якобы подтверждали у них наличие серьёзной болезни.