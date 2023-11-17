Раскрыто число украинцев, бежавших с родины после начала мобилизации
BBC: Около 20 тысяч мужчин сбежали с Украины после начала мобилизации
С начала всеобщей мобилизации на Украине из Незалежной сбежали 20 тысяч мужчин, пытающихся спастись от верной гибели во фронтовой мясорубке, на которую их посылал Киев. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на данные о незаконном пересечении границы.
На самом деле попыток незаконно пересечь украинскую границу было намного больше: например, только 21 000 граждан задержали пограничники и правоохранители. Среди этого числа 14 тысяч хотели сбежать пешком или вплавь, а остальные — уехать, прикрываясь поддельными документами, которые якобы подтверждали у них наличие серьёзной болезни.
Как отметил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Фёдор Вениславский, украинские власти обо всём в курсе, ведь это неединичные случаи. По его словам, киевская верхушка признаёт, что коррупция всё ещё имеет большую силу в стране.
Как уже рассказывал Лайф, недавно президент России Владимир Путин высказался о коррупции на Украине. По словам главы российского государства, такого уровня, как в Незалежной, нет ни в одной стране мира. Ранее, кстати, Владимир Зеленский собрал всех украинских журналистов и потребовал, чтобы они больше не поднимали эту тему и перестали писать о коррупции Киева.
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