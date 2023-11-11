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Регион
Опубликовано 11 ноября 2023, 15:42
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Военкомы запихнули украинца в фургон и увезли под крики очевидцев

Во Львове накажут военкомов, которые запихнули мужчину в фургон и увезли

Во Львове сотрудников военкомата накажут за насилие в отношении мужчины, которого схватили на улице и затолкали в фургон в рамках продолжающейся мобилизации на Украине.

Во Львове мужчину схватили и увезли сотрудники военкомата. Видео © t.me / Украина.ру

"По данному факту проведена служебная проверка, определены должностные лица, которые будут привлечены к ответственности", — уточнила пресс-служба военкомата в соцсети.

Украинские СМИ показали кадры, на которых работники военкомата во Львове заталкивают мужчину в служебный автомобиль. Последнему на помощь спешат случайные прохожие, очевидцы даже пытаются заснять произошедшее на камеру со словами "Это похищение!". Но представители военкомата отбирают телефон у владельца. В итоге мужчину увозят, а толпу свидетелей разгоняют.

Военкомы силой пытались забрать украинца прямо из больницы, пока полиция наблюдала за беспределом
Военкомы силой пытались забрать украинца прямо из больницы, пока полиция наблюдала за беспределом

Ранее сообщалось, что в Херсоне назначенная Киевом оккупационная администрация закрыла две из трёх районных больниц, всех врачей оттуда направили работать в медкомиссии военкоматов. А агентство по предотвращению коррупции за полгода обнаружило у шести сотрудников украинских военкоматов необоснованные активы на сумму более чем 6,9 миллиона долларов.

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t.me / Украина.ру

Татьяна Миссуми
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