Военкомы запихнули украинца в фургон и увезли под крики очевидцев
Во Львове накажут военкомов, которые запихнули мужчину в фургон и увезли
Во Львове сотрудников военкомата накажут за насилие в отношении мужчины, которого схватили на улице и затолкали в фургон в рамках продолжающейся мобилизации на Украине.
Во Львове мужчину схватили и увезли сотрудники военкомата. Видео © t.me / Украина.ру
"По данному факту проведена служебная проверка, определены должностные лица, которые будут привлечены к ответственности", — уточнила пресс-служба военкомата в соцсети.
Украинские СМИ показали кадры, на которых работники военкомата во Львове заталкивают мужчину в служебный автомобиль. Последнему на помощь спешат случайные прохожие, очевидцы даже пытаются заснять произошедшее на камеру со словами "Это похищение!". Но представители военкомата отбирают телефон у владельца. В итоге мужчину увозят, а толпу свидетелей разгоняют.
Ранее сообщалось, что в Херсоне назначенная Киевом оккупационная администрация закрыла две из трёх районных больниц, всех врачей оттуда направили работать в медкомиссии военкоматов. А агентство по предотвращению коррупции за полгода обнаружило у шести сотрудников украинских военкоматов необоснованные активы на сумму более чем 6,9 миллиона долларов.
t.me / Украина.ру