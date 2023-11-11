Во Львове сотрудников военкомата накажут за насилие в отношении мужчины, которого схватили на улице и затолкали в фургон в рамках продолжающейся мобилизации на Украине.

Во Львове мужчину схватили и увезли сотрудники военкомата. Видео © t.me / Украина.ру

"По данному факту проведена служебная проверка, определены должностные лица, которые будут привлечены к ответственности", — уточнила пресс-служба военкомата в соцсети.

Украинские СМИ показали кадры, на которых работники военкомата во Львове заталкивают мужчину в служебный автомобиль. Последнему на помощь спешат случайные прохожие, очевидцы даже пытаются заснять произошедшее на камеру со словами "Это похищение!". Но представители военкомата отбирают телефон у владельца. В итоге мужчину увозят, а толпу свидетелей разгоняют.