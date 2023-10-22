В Херсоне украинские власти закрыли больницы, а врачей отправили в медкомиссии военкоматов
Сальдо: В Херсоне киевская администрация закрыла две из трёх районных больниц
Объявления, которые появились в закрытых больницах Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
В Херсоне назначенная Киевом оккупационная администрация закрыла две из трёх районных больниц, а всех врачей оттуда направили работать в медкомиссии военкоматов. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Объявления, которые появились в закрытых больницах Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
"В Херсоне назначенная киевским режимом оккупационная администрация закрыла две из трёх районных больниц — ХБК и водников. Отлов людей и их отправка на смерть поставлены на промышленную основу, работа кипит не переставая", — написал он в телеграм-канале.
По словам Сальдо, лечить людей киевскому режиму не надо, ведь не для того его приводили к власти англосаксонские кураторы. Он отметил, что противник стремится не только "нагадить" РФ, но и утилизировать как можно больше украинцев — вероятно, чтобы освободить земли. Сальдо подчеркнул, что Россия не позволит этого сделать. Он отметил, что исконно российские земли будут принадлежать только историческим хозяевам, которые жили на них веками.
Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли больницу в Алёшках Херсонской области, уничтожив машины скорой. В результате медучреждение осталось без транспорта для помощи пациентам.