"В Херсоне назначенная киевским режимом оккупационная администрация закрыла две из трёх районных больниц — ХБК и водников. Отлов людей и их отправка на смерть поставлены на промышленную основу, работа кипит не переставая", — написал он в телеграм-канале.

По словам Сальдо, лечить людей киевскому режиму не надо, ведь не для того его приводили к власти англосаксонские кураторы. Он отметил, что противник стремится не только "нагадить" РФ, но и утилизировать как можно больше украинцев — вероятно, чтобы освободить земли. Сальдо подчеркнул, что Россия не позволит этого сделать. Он отметил, что исконно российские земли будут принадлежать только историческим хозяевам, которые жили на них веками.