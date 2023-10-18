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18 октября, 09:07
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Украинская армия выпустила ракету по центральной районной больнице в Алёшках

ВСУ обстреляли больницу в Алёшках Херсонской области, уничтожив машины скорой

<p>ВСУ обстреляли больницу в Алёшках в Херсонской области. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/aakherson/902" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Алексеенко</a></p>

ВСУ обстреляли больницу в Алёшках в Херсонской области. Обложка © T.me / Андрей Алексеенко

Украинская армия выпустила ракету по центральной районной больнице в Алёшках в Херсонской области, в результате чего был полностью уничтожен весь медицинский транспорт. Об этом рассказал глава правительства области Андрей Алексеенко.

ВСУ обстреляли больницу в Алёшках в Херсонской области. Фото © T.me / Андрей Алексеенко

ВСУ обстреляли больницу в Алёшках в Херсонской области. Фото © T.me / Андрей Алексеенко

ВСУ обстреляли больницу в Алёшках в Херсонской области. Фото © T.me / Андрей Алексеенко

ВСУ обстреляли больницу в Алёшках в Херсонской области. Фото © T.me / Андрей Алексеенко

"Сегодня, в ночь после трагедии с уничтожением больницы в Газе, нацисты из ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по центральной районной больнице Алёшек и сельской амбулатории в посёлке Новая Маячка того же Алёшкинского района", — написал он в телеграм-канале.

Алексеенко уточнил, что в негодность пришли восемь машин скорой помощи. Судя по публикуемым кадрам, часть из них полностью сгорела после атаки ВСУ, а у некоторых пробиты осколками борта и крыши, разбиты стёкла. Больница осталась без транспорта для помощи пациентам, подчеркнул чиновник.

В Новой Маячке, продолжил он, украинский снаряд попал в здание сельской амбулатории. К счастью, никто не пострадал. Алексеенко добавил, что предстоит найти новые скорые, а также решить вопрос с разрушенной амбулаторией, которая обслуживала жителей нескольких сёл.

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Ранее сообщалось, что 3 октября ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами посёлок Климово Брянской области, в результате повреждения получили 50 жилых домов и хозпостроек.

Татьяна Миссуми
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