Украинская армия выпустила ракету по центральной районной больнице в Алёшках в Херсонской области, в результате чего был полностью уничтожен весь медицинский транспорт. Об этом рассказал глава правительства области Андрей Алексеенко.

ВСУ обстреляли больницу в Алёшках в Херсонской области. Фото © T.me / Андрей Алексеенко

ВСУ обстреляли больницу в Алёшках в Херсонской области. Фото © T.me / Андрей Алексеенко

"Сегодня, в ночь после трагедии с уничтожением больницы в Газе, нацисты из ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по центральной районной больнице Алёшек и сельской амбулатории в посёлке Новая Маячка того же Алёшкинского района", — написал он в телеграм-канале.

Алексеенко уточнил, что в негодность пришли восемь машин скорой помощи. Судя по публикуемым кадрам, часть из них полностью сгорела после атаки ВСУ, а у некоторых пробиты осколками борта и крыши, разбиты стёкла. Больница осталась без транспорта для помощи пациентам, подчеркнул чиновник.

В Новой Маячке, продолжил он, украинский снаряд попал в здание сельской амбулатории. К счастью, никто не пострадал. Алексеенко добавил, что предстоит найти новые скорые, а также решить вопрос с разрушенной амбулаторией, которая обслуживала жителей нескольких сёл.