Украинская армия выпустила ракету по центральной районной больнице в Алёшках
ВСУ обстреляли больницу в Алёшках Херсонской области, уничтожив машины скорой
ВСУ обстреляли больницу в Алёшках в Херсонской области. Обложка © T.me / Андрей Алексеенко
Украинская армия выпустила ракету по центральной районной больнице в Алёшках в Херсонской области, в результате чего был полностью уничтожен весь медицинский транспорт. Об этом рассказал глава правительства области Андрей Алексеенко.
"Сегодня, в ночь после трагедии с уничтожением больницы в Газе, нацисты из ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по центральной районной больнице Алёшек и сельской амбулатории в посёлке Новая Маячка того же Алёшкинского района", — написал он в телеграм-канале.
Алексеенко уточнил, что в негодность пришли восемь машин скорой помощи. Судя по публикуемым кадрам, часть из них полностью сгорела после атаки ВСУ, а у некоторых пробиты осколками борта и крыши, разбиты стёкла. Больница осталась без транспорта для помощи пациентам, подчеркнул чиновник.
В Новой Маячке, продолжил он, украинский снаряд попал в здание сельской амбулатории. К счастью, никто не пострадал. Алексеенко добавил, что предстоит найти новые скорые, а также решить вопрос с разрушенной амбулаторией, которая обслуживала жителей нескольких сёл.
Ранее сообщалось, что 3 октября ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами посёлок Климово Брянской области, в результате повреждения получили 50 жилых домов и хозпостроек.