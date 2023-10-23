Регион

Уведомления отключены

23 октября, 12:02

У сотрудников украинских военкоматов нашли активы почти на $7 млн

На Украине у сотрудников военкоматов нашли необоснованные активы на $6,9 млн

У шести сотрудников украинских военкоматов за полгода нашли необоснованные активы на сумму более чем 6,9 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.

"НАПК за полгода обнаружило у военкомов необоснованные активы более чем на 255 миллионов гривен — более чем 6,9 миллиона долларов", — говорится в сообщении.

Зеленский потребовал от журналистов не писать о коррупции на Украине

Зеленский потребовал от журналистов не писать о коррупции на Украине

Под подозрение НАПК попали нынешние и бывшие сотрудники военкоматов в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Львовской областях. В частности, речь идёт об экс-военкоме Одесской области Евгении Борисове, которому в июле текущего года предъявили обвинение в обогащении более чем на 5,1 миллиона долларов и умышленном уклонении от службы. Также в список попал начальник Малиновского районного военкомата Одессы Вячеслав Кушнеров, у него обнаружили 1,2 миллиона долларов. Сведения о нарушениях законодательства уже переданы правоохранительным органам, добавили в НАПК.

Кстати, ранее на Украине задержали жителя Черновицкой области по подозрению в организации схемы по незаконной отправке за границу мужчин призывного возраста. Известно, что мужчина организовывал поездки в Молдавию, за свои услуги он просил 13,5 тысячи долларов.

На Украине призывают ужесточить мобилизацию из-за острой нехватки солдат в армии

На Украине призывают ужесточить мобилизацию из-за острой нехватки солдат в армии

Обложка ©

ТАСС / Максим Паб

Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Коррупция
  • Политика
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров