У сотрудников украинских военкоматов нашли активы почти на $7 млн

У шести сотрудников украинских военкоматов за полгода нашли необоснованные активы на сумму более чем 6,9 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.

"НАПК за полгода обнаружило у военкомов необоснованные активы более чем на 255 миллионов гривен — более чем 6,9 миллиона долларов", — говорится в сообщении.

Под подозрение НАПК попали нынешние и бывшие сотрудники военкоматов в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Львовской областях. В частности, речь идёт об экс-военкоме Одесской области Евгении Борисове, которому в июле текущего года предъявили обвинение в обогащении более чем на 5,1 миллиона долларов и умышленном уклонении от службы. Также в список попал начальник Малиновского районного военкомата Одессы Вячеслав Кушнеров, у него обнаружили 1,2 миллиона долларов. Сведения о нарушениях законодательства уже переданы правоохранительным органам, добавили в НАПК.