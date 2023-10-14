Зеленский потребовал от журналистов не писать о коррупции на Украине
ZN.UA: Зеленский потребовал от СМИ прекратить писать о коррупции
Владимир Зеленский потребовал, чтобы журналисты прекратили поднимать тему коррупции на Украине. Об этом сообщила главный редактор местного портала ZN.UA Юлия Мостова.
"После выхода журналистского расследования о завышенных ценах на продукты для Минобороны Зеленский под запись призвал известные медиа временно не продвигать тему коррупции", — говорится в статье.
По словам Мостовой, вместо того чтобы предложить какие-либо альтернативы на случай выявления фактов коррупции, Зеленский просто потребовал не поднимать эту тему.
"Мы бы приняли эти условия, если бы он сбалансированно продолжил и сказал: "Я не хочу, чтобы это явление разъедало наши тылы, отражаясь на возможностях фронта". <...> Вместо он сказал: молчите до победы", — подчеркнула журналистка, отметив, что никакой победы не будет, если СМИ выполнят его требование.
Кстати, ранее украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук предрёк Украине скорый конец западной поддержки из-за коррупции. По его словам, потеря помощи для киевской власти подобна смерти, ведь "коррупционная система настроена на войну". Кроме того, по этой же причине Киеву никогда не видать членства в Евросоюзе, уверен польский обозреватель Do Rzeczy.
ТАСС / IMAGO / Eric Lalmand