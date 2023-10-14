Зеленский потребовал от журналистов не писать о коррупции на Украине

Владимир Зеленский потребовал, чтобы журналисты прекратили поднимать тему коррупции на Украине. Об этом сообщила главный редактор местного портала ZN.UA Юлия Мостова.

"После выхода журналистского расследования о завышенных ценах на продукты для Минобороны Зеленский под запись призвал известные медиа временно не продвигать тему коррупции", — говорится в статье.

По словам Мостовой, вместо того чтобы предложить какие-либо альтернативы на случай выявления фактов коррупции, Зеленский просто потребовал не поднимать эту тему.

"Мы бы приняли эти условия, если бы он сбалансированно продолжил и сказал: "Я не хочу, чтобы это явление разъедало наши тылы, отражаясь на возможностях фронта". <...> Вместо он сказал: молчите до победы", — подчеркнула журналистка, отметив, что никакой победы не будет, если СМИ выполнят его требование.