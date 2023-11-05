Военкомы силой пытались забрать украинца прямо из больницы, пока полиция наблюдала за беспределом
Украинского призывника пытались схватить прямо в больнице в Хмельницкой области
В Хмельницкой области сотрудники военкомата пытались в больнице скрутить призывника, который хотел пройти "нормальное" медицинское обследование перед отправкой на фронт. Видео появилось в местных телеграм-каналах.
В Хмельницкой области призывника пытались скрутить прямо в больнице. Видео © T.me / Хмельницкий Live
Судя по всему, ролик был снят товарищем призывника, который призывает работников украинского военкомата к порядку. Однако те силой стаскивают потенциального военнослужащего с кушетки и требуют пройти с ними. Мужчина явно напуган, вспотел, пытается отбиваться и объясняет, что просто не доверяет медкомиссиям военкоматов, где всех поголовно признают пригодными к службе.
"Товарищ полицейский! Отреагируйте! Я на вас тоже буду писать жалобу. Людей тут крутят, а вам пофиг", — обращается автор видео к стоявшему в стороне полицейскому.
Но тот лишь огрызается и продолжает спокойно наблюдать за происходящим. Несчастный "боец", устав отбиваться, призывает представителей военкомата к разуму, что, мол, его документы всё равно уже у них, а значит, бежать он никуда не сможет и обязательно сам явится после обследования в больнице. Чем закончился поединок, остаётся неясным, видео обрывается.
Ранее пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщила, что у шести сотрудников украинских военкоматов за полгода нашли необоснованные активы на сумму более чем 6,9 миллиона долларов.
T.me / Хмельницкий Live