Военкомы силой пытались забрать украинца прямо из больницы, пока полиция наблюдала за беспределом

В Хмельницкой области сотрудники военкомата пытались в больнице скрутить призывника, который хотел пройти "нормальное" медицинское обследование перед отправкой на фронт. Видео появилось в местных телеграм-каналах.

В Хмельницкой области призывника пытались скрутить прямо в больнице. Видео © T.me / Хмельницкий Live

Судя по всему, ролик был снят товарищем призывника, который призывает работников украинского военкомата к порядку. Однако те силой стаскивают потенциального военнослужащего с кушетки и требуют пройти с ними. Мужчина явно напуган, вспотел, пытается отбиваться и объясняет, что просто не доверяет медкомиссиям военкоматов, где всех поголовно признают пригодными к службе.

"Товарищ полицейский! Отреагируйте! Я на вас тоже буду писать жалобу. Людей тут крутят, а вам пофиг", — обращается автор видео к стоявшему в стороне полицейскому.

Но тот лишь огрызается и продолжает спокойно наблюдать за происходящим. Несчастный "боец", устав отбиваться, призывает представителей военкомата к разуму, что, мол, его документы всё равно уже у них, а значит, бежать он никуда не сможет и обязательно сам явится после обследования в больнице. Чем закончился поединок, остаётся неясным, видео обрывается.