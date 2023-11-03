Путин заявил, что нигде в мире нет такой коррупции, как на Украине

Украина отличается одним из самых высоких уровней коррупции в мире. Об этом заявил в пятницу, 3 ноября, президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты страны.

Глава государства отметил, что у нас и в России с этим много проблем, но мы, как и другие страны мира, стараемся бороться с таким преступным явлением как коррупция.

"Но то, как жила Украина в рамках украинской коррупции, такого, я вас уверяю, в мире нет", — подчеркнул российский лидер.