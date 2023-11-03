Путин заявил, что нигде в мире нет такой коррупции, как на Украине
Украина отличается одним из самых высоких уровней коррупции в мире. Об этом заявил в пятницу, 3 ноября, президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты страны.
Глава государства отметил, что у нас и в России с этим много проблем, но мы, как и другие страны мира, стараемся бороться с таким преступным явлением как коррупция.
"Но то, как жила Украина в рамках украинской коррупции, такого, я вас уверяю, в мире нет", — подчеркнул российский лидер.
Ранее открывая эту встречу, президент Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днём народного единства, который будет отмечаться 4 ноября, и отметил, что в самом названии торжества уже заложен его глубочайший смысл. Также глава государства высказался о санкциях в адрес членов Общественной палаты, заявив, что это — наивысшая оценка их работы.