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3 ноября, 12:40

Путин: Никакой Украины в составе Российской империи ещё не было

Украина была сформирована лишь во времена СССР, в том числе за счёт южнорусских земель. Об этом напомнил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты страны.

"Мы все хорошо знаем, это факты истории, что все южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины в период создания СССР. Не было ещё никакой Украины в составе Российской империи", — подчеркнул глава государства.

И только когда начали формировать Советский Союз, напомнил Путин, появилась и "огромная Украина".

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Ранее, открывая эту встречу, президент Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днём народного единства, который будет отмечаться 4 ноября, и отметил, что в самом названии торжества уже заложен его глубочайший смысл. Также глава государства высказался о санкциях в адрес членов Общественной палаты, заявив, что это — наивысшая оценка их работы.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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