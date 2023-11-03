Украина была сформирована лишь во времена СССР, в том числе за счёт южнорусских земель. Об этом напомнил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты страны.

"Мы все хорошо знаем, это факты истории, что все южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины в период создания СССР. Не было ещё никакой Украины в составе Российской империи", — подчеркнул глава государства.

И только когда начали формировать Советский Союз, напомнил Путин, появилась и "огромная Украина".