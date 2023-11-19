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19 ноября, 12:32

В ВСУ бьют тревогу из-за критической нехватки бойцов

CNN: В ВСУ заявили о критической нехватке личного состава

В ВСУ наблюдается критическая нехватка личного состава. Об этом заявил военнослужащий бригады "Хартия" — майор Виктор Кисиль.

"Существует нехватка военного персонала, иногда критическая нехватка", — приводит его слова телеканал CNN.

Украинский военный объяснил, что в стране сложилась крайне плачевная ситуация, а решить её пытаются дичайшим образом: одних вербуют онлайн, а другим вручают повестки прямо на улице. Причём под раздачу попадают практически все подряд, несколько раз призвать хотели и самого майора.

При этом, когда гражданин Незалежной узнаёт, что может попасть в зону боевых действий, желание зарабатывать сразу пропадает. Несмотря на это, избежать мобилизации, по мнению Кисиля, мало кому удастся.

"Если война продолжится <…> так, как это происходит сегодня, избежать призыва в армию невозможно", — подчеркнул он.

Раскрыто число украинцев, бежавших с родины после начала мобилизации

Раскрыто число украинцев, бежавших с родины после начала мобилизации

Казалось бы, если не удаётся призвать украинских граждан, то можно обратиться к услугам иностранных наёмников, однако в последнее время заметно снизилось количество желающих положить жизнь за киевский режим и среди них. Причём те бойцы, которые всё же приезжают на фронт воевать за Украину, уже вскоре после прибытия сильно разочаровываются, расторгают договоры и бегут со всех ног обратно за границу.

Обложка ©

Getty Images / Pierre Crom

Николь Вербер
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