В ВСУ наблюдается критическая нехватка личного состава. Об этом заявил военнослужащий бригады "Хартия" майор Виктор Кисиль.

"Существует нехватка военного персонала, иногда критическая нехватка", — приводит его слова телеканал CNN.

Украинский военный объяснил, что в стране сложилась крайне плачевная ситуация, а решить её пытаются дичайшим образом: одних вербуют онлайн, а другим вручают повестки прямо на улице. Причём под раздачу попадают практически все подряд, несколько раз призвать хотели и самого майора.

При этом, когда гражданин Незалежной узнаёт, что может попасть в зону боевых действий, желание зарабатывать сразу пропадает. Несмотря на это, избежать мобилизации, по мнению Кисиля, мало кому удастся.

"Если война продолжится <…> так, как это происходит сегодня, избежать призыва в армию невозможно", — подчеркнул он.