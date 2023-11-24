В Раде заявили о необходимости снизить возраст мобилизации на Украине

После увольнения военкомов на Украине произошёл провал мобилизации, поэтому сейчас вопросы призыва стоят острее, чем нехватка боеприпасов, заявил в интервью NV секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

Он считает, что на сложившуюся ситуацию нужно срочно влиять, иначе Украине придёт конец. Костенко отметил, что необходимы непопулярные политические решения руководства, например уменьшение возраста мобилизации.