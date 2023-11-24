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24 ноября, 17:09

В Раде заявили о необходимости снизить возраст мобилизации на Украине

Депутат Рады Костенко заявил, что нужно снижать возраст мобилизации на Украине

После увольнения военкомов на Украине произошёл провал мобилизации, поэтому сейчас вопросы призыва стоят острее, чем нехватка боеприпасов, заявил в интервью NV секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

Он считает, что на сложившуюся ситуацию нужно срочно влиять, иначе Украине придёт конец. Костенко отметил, что необходимы непопулярные политические решения руководства, например уменьшение возраста мобилизации.

Украинцев призвали готовиться к плохим новостям про и без того жёсткую мобилизацию

Украинцев призвали готовиться к плохим новостям про и без того жёсткую мобилизацию

Как сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Запад требует от Украины не считаться с потерями и показать миру, что РФ не способна победить. По его словам, Незалежную ожидает максимальная активизация мобилизации.

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ТАСС / Михаил Соколов

Александра Мышляева
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