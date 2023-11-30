На Украине в рамках мобилизации хотят ловить мужчин по данным из реестра избирателей

На Украине могут начать использовать данные реестра избирателей для мобилизации. С таким предложением выступил председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко.

Он подчеркнул необходимость унифицировать систему призыва, чтобы наконец полностью заполнить список призывников, а также отметил, что для этого может подойти реестр избирателей, где собрана наиболее актуальная и правдивая информация.

"Я сторонник того, чтобы [военкоматам] передали реестр избирателей. Он наиболее заполнен, видно, кто где голосовал", — сказал он в эфире телеканала "Мы — Украина".

Вместе с тем Тимочко предложил расширить перечень тех, кто может быть мобилизован, а также увеличить призывной возраст.