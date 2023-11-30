На Украине в рамках мобилизации хотят ловить мужчин по данным из реестра избирателей
Совет резервистов Украины предложил передать военкоматам реестр избирателей
На Украине могут начать использовать данные реестра избирателей для мобилизации. С таким предложением выступил председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко.
Он подчеркнул необходимость унифицировать систему призыва, чтобы наконец полностью заполнить список призывников, а также отметил, что для этого может подойти реестр избирателей, где собрана наиболее актуальная и правдивая информация.
"Я сторонник того, чтобы [военкоматам] передали реестр избирателей. Он наиболее заполнен, видно, кто где голосовал", — сказал он в эфире телеканала "Мы — Украина".
Вместе с тем Тимочко предложил расширить перечень тех, кто может быть мобилизован, а также увеличить призывной возраст.
Кстати, на днях глава СНБО Украины уже анонсировал изменения в мобилизации. Так, например, хотят использовать коммерческие рекрутинговые компании. Планируется, что такое нововведение сделает набор в войска "более целенаправленным". Вместе с тем призывников успокаивают тем, что на фронте они будут выполнять лишь те роли, которые соответствуют их навыкам.
ТАСС / Максим Паб