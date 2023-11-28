Глава СНБО Украины анонсировал изменения в мобилизации 13453 13453 Shutterstock

Правительство Украины намерено изменить порядок мобилизации, о нововведениях объявят уже на этой неделе. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Так, Киев планирует использовать для набора призывников коммерческие рекрутинговые компании, что должно сделать набор в войска "более целенаправленным". Кроме того, власти планируют успокоить призывников, что они будут выполнять на фронте роли, соответствующие их навыкам.

"Некоторые люди боятся, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут быть вовлечены в другие виды деятельности... Теперь у нас есть новый министр с новым подходом", — объяснил Данилов изданию The Guardian.

Авторы Александра Вишнякова