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Глава СНБО Украины анонсировал изменения в мобилизации

Опубликовано 28 ноября 2023, 07:42
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Shutterstock

Правительство Украины намерено изменить порядок мобилизации, о нововведениях объявят уже на этой неделе. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Так, Киев планирует использовать для набора призывников коммерческие рекрутинговые компании, что должно сделать набор в войска "более целенаправленным". Кроме того, власти планируют успокоить призывников, что они будут выполнять на фронте роли, соответствующие их навыкам.

"Некоторые люди боятся, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут быть вовлечены в другие виды деятельности... Теперь у нас есть новый министр с новым подходом", — объяснил Данилов изданию The Guardian.

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Напомним, на прошлой неделе Владимир Зеленский анонсировал подготовку комплексного плана по вопросам мобилизации на Украине. При этом экс-замминистра обороны Незалежной Анна Маляр призвала украинцев не ждать хороших новостей по мобилизации. А в Раде и вовсе заявили о необходимости снизить возраст призывников.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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