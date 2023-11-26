Украинским военкомам разрешат снимать на видео вручение повесток

Сотрудникам украинских военкоматов разрешат вести аудиозапись и видеосъёмку процесса вручения повесток. Сейчас у них "по факту нет прав" это делать, заявил секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

"Увеличиваются полномочия ТЦК (территориальный центр комплектования — военкомат. — Прим. Лайфа), потому что есть много вопросов со стороны ТЦК и тех граждан, которых он пытается мобилизовать. [Военкомы] смогут также вести и аудио, и видеозаписи, смогут проверять приписные и документы", — сказал он в эфире украинского радио.