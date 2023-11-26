Украинским военкомам разрешат снимать на видео вручение повесток
Депутат Рады Костенко: Военкомам разрешат фиксировать процесс вручения повесток
Сотрудникам украинских военкоматов разрешат вести аудиозапись и видеосъёмку процесса вручения повесток. Сейчас у них "по факту нет прав" это делать, заявил секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.
"Увеличиваются полномочия ТЦК (территориальный центр комплектования — военкомат. — Прим. Лайфа), потому что есть много вопросов со стороны ТЦК и тех граждан, которых он пытается мобилизовать. [Военкомы] смогут также вести и аудио, и видеозаписи, смогут проверять приписные и документы", — сказал он в эфире украинского радио.
Депутат добавил, что новые полномочия военкомов зафиксируют в законопроекте, который будет разработан до конца 2023 года.
"Закопаю, и никто не найдёт": В Сеть попало страшное видео с пытками украинцев-уклонистов военкомами
К слову, украинские военкомы уже давно насильно забирают с улиц мужчин на фронт и избивают тех, кто не хочет брать повестки. К примеру, недавно в Хмельницкой области призывника пытались схватить прямо в больнице. А во Львове военкомы средь бела дня запихнули мужчину в фургон и увезли под крики очевидцев.
ТАСС / AP/ Frank Augstein