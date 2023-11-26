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26 ноября, 01:57

Призовут всех: Украинские военкомы получат расширенные права

Нардеп Костенко: Сотрудников военкоматов на Украине наделят расширенными правами

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) сейчас имеют недостаточно прав для того, чтобы привлекать призывников к службе. Положение исправит новый законопроект, который Рада подготовит в ближайшее время. Об этом заявил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По словам нардепа, документ будет создаваться при участии Министерства обороны и Генерального штаба Незалежной. Он наделит представителей военкоматов увеличенными полномочиями.

"По факту ТЦК не имеет никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, истребовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не оказаться в центре скандала, чтобы человека не привлекать", посетовал Костенко в эфире Radio NV.

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Изменение подхода к мобилизации двумя днями ранее анонсировал и Владимир Зеленский. По его словам, комплексный план по вопросам призыва украинцев на службу будет готов уже на следующей неделе.

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ТАСС / Максим Паб

Илья Пушкарев
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