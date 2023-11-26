Призовут всех: Украинские военкомы получат расширенные права

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) сейчас имеют недостаточно прав для того, чтобы привлекать призывников к службе. Положение исправит новый законопроект, который Рада подготовит в ближайшее время. Об этом заявил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По словам нардепа, документ будет создаваться при участии Министерства обороны и Генерального штаба Незалежной. Он наделит представителей военкоматов увеличенными полномочиями.

"По факту ТЦК не имеет никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, истребовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не оказаться в центре скандала, чтобы человека не привлекать", — посетовал Костенко в эфире Radio NV.