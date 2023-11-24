"По просьбе Зеленского": В Киеве раскрыли судьбу украинских срочников
Глава СНБО Украины Данилов анонсировал волну демобилизации срочников
Бойцов ВСУ из числа срочников ждёт волна демобилизации. Об увольнении солдат из армии по истечении установленного законом периода службы попросил Владимир Зеленский, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По словам председателя СНБО Незалежной, этот вопрос обсуждался в пятницу на заседании ставки верховного главнокомандующего. В войсках оставят лишь тех бойцов, кто сам изъявит такое желание. Ещё участники встречи обговорили вопросы присоединения к ВСУ людей, необходимых для укрепления обороноспособности страны.
"Что касается мобилизации проходивших срочную службу людей, то [Зеленский] попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится, и мы понимаем, сколько их", — пообещал Данилов в эфире "Украинского радио".
Ранее в этот же день Владимир Зеленский анонсировал подготовку комплексного плана по вопросам мобилизации на Украине. Документ приобретёт конечный вид уже на следующей неделе, сказал он.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine