В России необходимо восстановить систему медосмотров, начиная с 14 лет, чтобы у военнообязанных было время поправить здоровье. Об этом в беседе с НСН заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

"В советское время медосмотры были для всех граждан. Помню, когда выдают паспорт в 14 лет, проходишь комиссию на состояние здоровья, тебя ставят на учёт в военном комиссариате. В принципе, так и должно быть... Сейчас хотят изначально вести человека: здоров он или нет, может служить или не может. Это восстановление нормального медосвидетельствования в этом плане", — сказал он.

Соболев напомнил, что в советские годы в армии служили все, а негодных был 1%, что привело к наивысшей готовности вооружённых сил приступить к выполнению любых задач в любое время. А учитывая сложную военно-политическую обстановку вокруг России сегодня, необходимо восстановить в том числе систему медосмотров, причём с 14 лет.

Парламентарий напомнил, что, например, среди добровольцев есть люди в возрасте с хроническими заболеваниями, из-за чего они проходят медосмотр в упрощённом порядке. Он предложил спросить у медиков, что они наблюдают "с учётом спецоперации", однако, скорее всего, ничего кардинально не изменится.

"Наверное, в этом плане медики делают какой-то анализ. И, безусловно, они должны стоять на том, чтобы все были здоровы, начиная с самого детского возраста. Люди должны быть здоровы выполнять обязанности не только воинские, но и трудиться где-то нормально. Здравоохранение нужно серьёзно улучшать", — заключил Соболев.