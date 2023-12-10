"Опиум для украинцев": В Крыму высмеяли "наработки" Киева о полуострове
Депутат Шонус назвал "наработки" Киева по Крыму дурманом для украинцев
Заявление главы Минобороны Украины Рустема Умерова о подготовке Киевом "наработок", которые должны якобы заставить РФ "навсегда уйти" из Крыма, являются "дурманом и опиумом" для украинцев. Об этом заявил зампредседателя Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.
"Эти высказывания [министра обороны] Умерова — дурман, опиум для украинцев, один из законов, которыми пользуется западная власть: давай надежду, но не дай ей сбыться", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Парламентарий спросил, сколько ещё надо "умеровых, зеленских и подоляков", чтобы украинцы наконец поняли, где добро, а где зло, где правда, а где ложь, где справедливость и порядок, а где беспредел и продажа национальных интересов взамен на западные подачки. Он отметил, что наша страна борется с нацизмом и добьётся победы, а Киеву лучше "срочно делать наработки по плану капитуляции".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что жители Крыма якобы ждут возвращения в состав Украины. Глава полуострова Сергей Аксёнов назвал слова Зеленского о подобном желании людей ложью.
Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году. Его судьбу решали жители полуострова, 96% которых высказались за воссоединение с РФ на всенародном референдуме. Запад отказался признавать итоги голосования, но точку в споре поставил президент России Владимир Путин, заявив, что вопрос Крыма закрыт окончательно. В 2024 году Россия отметит десятилетие воссоединения с Крымом, мероприятия ожидаются масштабные.
ТАСС / Сергей Мальгавко