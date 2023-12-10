"Опиум для украинцев": В Крыму высмеяли "наработки" Киева о полуострове

Заявление главы Минобороны Украины Рустема Умерова о подготовке Киевом "наработок", которые должны якобы заставить РФ "навсегда уйти" из Крыма, являются "дурманом и опиумом" для украинцев. Об этом заявил зампредседателя Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

"Эти высказывания [министра обороны] Умерова — дурман, опиум для украинцев, один из законов, которыми пользуется западная власть: давай надежду, но не дай ей сбыться", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Парламентарий спросил, сколько ещё надо "умеровых, зеленских и подоляков", чтобы украинцы наконец поняли, где добро, а где зло, где правда, а где ложь, где справедливость и порядок, а где беспредел и продажа национальных интересов взамен на западные подачки. Он отметил, что наша страна борется с нацизмом и добьётся победы, а Киеву лучше "срочно делать наработки по плану капитуляции".