"Враньё и ложь": Аксёнов ответил на сказки Зеленского о "ждущем" Украину Крыме
Аксёнов назвал ложью слова Зеленского о желании Крыма войти в состав Украины
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал ложью слова Владимира Зеленского о том, что жители полуострова якобы ждут возвращения региона под контроль Украины. По его словам, на деле они хотят абсолютно другого.
"Крым ждёт, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать. Это всё популизм, враньё и ложь", — сказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".
Аксёнов добавил, что жителям и гостям полуострова на данный момент ничего не угрожает. Сформировано ополчение, которое принимает участие в учениях, отрабатывает боевые задачи и может быть быстро удвоено, а также отстроены противовоздушная оборона и правоохранительный блок — слаженная система, позволяющая чувствовать себя уверенно.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что жители Крыма "ждут возвращения в состав Украины". Причём он считает, что с Донбассом Киеву придётся сложнее, так как там долгие годы продолжались боевые действия и было "много сепаратизма".
Михаил Метцель / ТАСС