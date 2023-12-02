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2 декабря, 06:13

"Враньё и ложь": Аксёнов ответил на сказки Зеленского о "ждущем" Украину Крыме

Аксёнов назвал ложью слова Зеленского о желании Крыма войти в состав Украины

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал ложью слова Владимира Зеленского о том, что жители полуострова якобы ждут возвращения региона под контроль Украины. По его словам, на деле они хотят абсолютно другого.

"Крым ждёт, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать. Это всё популизм, враньё и ложь", — сказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".

Аксёнов добавил, что жителям и гостям полуострова на данный момент ничего не угрожает. Сформировано ополчение, которое принимает участие в учениях, отрабатывает боевые задачи и может быть быстро удвоено, а также отстроены противовоздушная оборона и правоохранительный блок — слаженная система, позволяющая чувствовать себя уверенно.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что жители Крыма "ждут возвращения в состав Украины". Причём он считает, что с Донбассом Киеву придётся сложнее, так как там долгие годы продолжались боевые действия и было "много сепаратизма".

Обложка ©

Михаил Метцель / ТАСС

Матвей Константинов
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