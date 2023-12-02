"Враньё и ложь": Аксёнов ответил на сказки Зеленского о "ждущем" Украину Крыме

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал ложью слова Владимира Зеленского о том, что жители полуострова якобы ждут возвращения региона под контроль Украины. По его словам, на деле они хотят абсолютно другого.

"Крым ждёт, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать. Это всё популизм, враньё и ложь", — сказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".

Аксёнов добавил, что жителям и гостям полуострова на данный момент ничего не угрожает. Сформировано ополчение, которое принимает участие в учениях, отрабатывает боевые задачи и может быть быстро удвоено, а также отстроены противовоздушная оборона и правоохранительный блок — слаженная система, позволяющая чувствовать себя уверенно.