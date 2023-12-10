В скором времени произойдёт территориальный развал Украины. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Убеждён, что в ближайшее время мы будем наблюдать территориальный развал бывшей Украины. Фактически он уже произошёл", — приводит РИА "Новости" слова политика.

По словам Константинова, уровень деградации украинского государства уже очевиден не только России, но и Европе. Уже многое свидетельствует о том, что Незалежная находится на пределе своих возможностей. При этом разлад среди украинской элиты вскрывает безысходность положения киевского режима. Он также подчеркнул, что судьба Украины без России окажется весьма печальной.

Константинов дополнил, что Украина превратится в "некую чёрную дыру" с бандитизмом, торговлей наркотиками и другими преступными вещами. Кроме того, страна уже оказалась никому не нужна из западных партнёров, пояснил политик. Также он напомнил о провале контрнаступления ВСУ, "публичной грызне киевских марионеток со своими западными хозяевами" и миграции колоссального количества людей с территории страны.