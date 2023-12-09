Если Владимир Зеленский не начнёт мирные переговоры на условиях Москвы, то Украина может потерять ещё больше территорий. Речь, в частности, идёт о Харькове и Одессе. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"Если Украина не остановит конфликт прямо сейчас, <…> то Россия возьмёт Одессу, Николаев, Харьков, Днепропетровск", — сказал он в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По словам Риттера, сейчас Киев находится не в том положении, чтобы заикаться о возвращении бывших регионов, которые после референдумов воссоединились с РФ. При этом он подчеркнул, что Россия фактически уже выиграла, поэтому конфликт будет завершён на её условиях.