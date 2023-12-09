Регион

Уведомления отключены

9 декабря, 18:14

В США Зеленскому назвали 4 города, которые Украина потеряет, если не остановится

Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять Харьков, Одессу и Николаев

Если Владимир Зеленский не начнёт мирные переговоры на условиях Москвы, то Украина может потерять ещё больше территорий. Речь, в частности, идёт о Харькове и Одессе. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"Если Украина не остановит конфликт прямо сейчас, <…> то Россия возьмёт Одессу, Николаев, Харьков, Днепропетровск", — сказал он в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По словам Риттера, сейчас Киев находится не в том положении, чтобы заикаться о возвращении бывших регионов, которые после референдумов воссоединились с РФ. При этом он подчеркнул, что Россия фактически уже выиграла, поэтому конфликт будет завершён на её условиях.

В Китае заявили о старте новой фазы конфликта на Украине

В Китае заявили о старте новой фазы конфликта на Украине

Ранее в Кремле назвали переговоры с Киевом оптимальным способом достичь целей СВО. Там напомнили, что переговорный процесс между Москвой и Киевом был прерван украинской стороной в прошлом году по указке Британии, что уже признали в Незалежной.

Обложка ©

president.gov.ua

Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров