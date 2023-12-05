Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о желании Москвы добиваться выполнения своих требований по Украине именно дипломатическим путём. По его заверениям, Россия всё ещё готова к диалогу с Киевом.

"Президент [РФ Владимир Путин] неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей [по украинскому кризису]. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам", — пояснил представитель Кремля в беседе с RTVI.

Песков напомнил, что переговорный процесс между Москвой и Киевом был прерван украинской стороной в прошлом году по указке Британии, что уже признали в Незалежной.

А ранее украинский журналист Дмитрий Гордон* вслед за бизнесменом Евгением Чичваркиным* заявил, что Российская Федерация, в частности её президент Владимир Путин, одерживает верх в конфликте, а Киеву не стоило отказываться от переговоров с Москвой в 2022 году. Он боится, что в этих обстоятельствах Запад откажется от помощи Киеву, ведь дальнейшего выделения средств в таких объёмах налогоплательщики попросту не поймут.