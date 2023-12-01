Россия и Украина в лице начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главкома ВСУ Валерия Залужного ведут тайные переговоры о мире, игнорируя возражения Владимира Зеленского и Белого дома. Об этом на платформе Substack написал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на американских чиновников.

По его информации, рассматривается вопрос о сохранении за Россией Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и закреплении границы по нынешней линии фронта в обмен на согласие о вступлении Украины в НАТО без размещения на территории республики военной силы.

"Американский чиновник сообщил, что Зеленскому дали понять: не ему, а военным решать эту проблему и переговоры продолжатся с ним или без него", — сообщил Херш.

А ранее украинский журналист Дмитрий Гордон* вслед за бизнесменом Евгением Чичваркиным* заявил, что Российская Федерация, в частности, её президент Владимир Путин, одерживает верх в конфликте, а Киеву не стоило отказываться от переговоров с Москвой в 2022 году. Он боится, что в этих обстоятельствах Запад откажется от помощи Киеву, ведь дальнейшего выделения средств в таких объёмах налогоплательщики попросту не поймут.