В Китае заявили о старте новой фазы конфликта на Украине

Конфликт на Украине переходит в следующую фазу, на которой могут начаться мирные переговоры. Об этом пишет Global Times.

"Поскольку новое контрнаступление маловероятно из-за огромных финансовых, физических и стратегических издержек последнего, возможно, что скоро откроется окно для возобновления мирных переговоров", — отмечает китайское издание.

В материале указано, что ранее главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал тупиковость ситуации, несмотря на попытку совершить масштабное контрнаступление. Ни Украина, ни её западные союзники не ожидали такого исхода событий, поэтому и просчитались в формировании стратегий.

Автор статьи добавил, что на возможность мирных переговоров указывают и разногласия в Конгрессе США по вопросу финансирования Украины. В настоящее время шансы, что Соединённые Штаты прекратят помощь Киеву, увеличиваются. В материале подчёркивается, что украинский конфликт "подаёт признаки сворачивания" спустя почти 22 месяца военных действий.