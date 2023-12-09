В МИД назвали бессмысленными попытки навязать "корейскую" модель урегулирования на Украине

Попытки искусственно навязать "корейскую" и другие модели урегулирования на Украине бессмысленны, требуется искать другие решения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Столь же бессмысленны попытки искусственно навязать ту или иную модель урегулирования, включая корейскую, какой бы успешной она ни казалась", — подчеркнула дипломат в беседе с агентством AFP.

По словам представителя МИД, нужно искать совершенно иные решения. Также Захарова отметила, что главное — политическая воля к миру, которой должны обладать те, кто спровоцировал конфликт и продолжает делать всё для его эскалации. Россия сегодня не видит такой воли ни на Западе, ни в Киеве, уточнила дипломат. Захарова напомнила, что на Украине продолжает действовать запрет на переговоры с РФ, установленный Владимиром Зеленским в сентябре прошлого года, и Киев отвергает мирные посреднические инициативы, которые разные страны представили в последние месяцы.

Представитель дипведомства добавила, что так называемая формула мира, которую пытается продвигать Зеленский, на самом деле к миру не имеет никакого отношения, а является набором ультиматумов к России, оправдывающим продолжение боевых действий.