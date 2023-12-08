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8 декабря, 05:46

В США заявили о планах подтолкнуть РФ к приемлемым для Украины переговорам

Спикер Белого дома Файнер: США хотят от РФ переговоров на условиях Украины

В США надеются на проведение переговоров между Россией и Украиной в конце следующего года на условиях Киева. Об этом в ходе своего выступления на конференции Аспенского университета сообщил первый заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"Нам бы хотелось, чтобы в конце следующего года украинцы оказались на такой позиции, при которой России пришлось бы принимать решение: или садиться за стол переговоров на условиях, приемлемых для Киева и опирающихся на Устав ООН, который подкрепляет суверенитет и территориальную целостность всей Украины; или они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более сильную промышленность в США и Европе", — заявил он.

В Белом доме не уверены, что Россия пойдёт на такой шаг, отмечает Файнер. Тем не менее в 2024 году Штаты планируют наращивать объёмы военного производства, продолжая "работать с украинцами".

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Ранее Лайф писал, что Белый дом неожиданно поднял тему мирных переговоров России и Украины. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США допускают диалог между сторонами, но на основе приемлемых для Киева условий.

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ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS

Ян Поланин
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