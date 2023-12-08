В США заявили о планах подтолкнуть РФ к приемлемым для Украины переговорам

В США надеются на проведение переговоров между Россией и Украиной в конце следующего года на условиях Киева. Об этом в ходе своего выступления на конференции Аспенского университета сообщил первый заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"Нам бы хотелось, чтобы в конце следующего года украинцы оказались на такой позиции, при которой России пришлось бы принимать решение: или садиться за стол переговоров на условиях, приемлемых для Киева и опирающихся на Устав ООН, который подкрепляет суверенитет и территориальную целостность всей Украины; или они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более сильную промышленность в США и Европе", — заявил он.

В Белом доме не уверены, что Россия пойдёт на такой шаг, отмечает Файнер. Тем не менее в 2024 году Штаты планируют наращивать объёмы военного производства, продолжая "работать с украинцами".