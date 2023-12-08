Провальный контрнаступ разбил последние надежды украинских властей на победу в конфликте с Россией. Теперь пришедший в себя киевский режим пытается подготовить население Незалежной к предстоящему поражению, считает журналист и политолог Алексей Живов.

Эксперт проанализировал последние заявления лидеров соседнего государства и пришёл к выводу, что украинцам плавно доносят мысль о невозможности одолеть столь серьёзного противника на поле боя. Параллельно власти отслеживают царящие в обществе настроения, чтобы шаг за шагом прививать ему новую идею.

"Рассказывают, что русская армия — это серьёзная сила, с которой очень сложно бороться. Более того, некоторые даже говорят, что киевский режим наделал кучу ошибок, что, дескать, всё могло быть без крови, если бы мы сразу согласились на условия Москвы", — поделился Живов в эфире программы "Мы в курсе" на телеканале "Царьград".