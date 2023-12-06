Белый дом неожиданно поднял тему мирных переговоров России и Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби неожиданно заговорил о мирных переговорах между Россией и Украиной. Он заметил, что Соединённые Штаты допускают диалог между сторонами, но на основе приемлемых для Киева условий.

"Как бы ни выглядели переговоры, они должны быть приемлемы [для Киева], но для начала нужно заложить основу приемлемости [переговорного процесса] для украинского народа и [Владимира] Зеленского", — сообщил он на брифинге для иностранных журналистов, уточнив, что конференция США и Украины, которая проходит в Вашингтоне, не затрагивает этих вопросов.