Белый дом неожиданно поднял тему мирных переговоров России и Украины
Кирби: В основе переговоров по Украине должна быть их приемлемость для Киева
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби неожиданно заговорил о мирных переговорах между Россией и Украиной. Он заметил, что Соединённые Штаты допускают диалог между сторонами, но на основе приемлемых для Киева условий.
"Как бы ни выглядели переговоры, они должны быть приемлемы [для Киева], но для начала нужно заложить основу приемлемости [переговорного процесса] для украинского народа и [Владимира] Зеленского", — сообщил он на брифинге для иностранных журналистов, уточнив, что конференция США и Украины, которая проходит в Вашингтоне, не затрагивает этих вопросов.
А ранее украинский журналист Дмитрий Гордон* вслед за бизнесменом Евгением Чичваркиным* заявил, что Российская Федерация, в частности её президент Владимир Путин, одерживает верх в конфликте, а Киеву не стоило отказываться от переговоров с Москвой в 2022 году. Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь рассказал о желании Москвы добиваться выполнения своих требований по Украине именно дипломатическим путём. По его заверениям, Россия всё ещё готова к диалогу с Киевом.
* Признаны Минюстом России иностранными агентами.
Shutterstock