В окружении Зеленского нашли возможных авторов слива о тайных переговорах Герасимова и Залужного
Политолог Павлив не поверил в статью о переговорах между Герасимовым и Залужным
Начальник Генштаба Валерий Герасимов и главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий, © Getty Images / Alexey Furman
Политический эксперт Михаил Павлив не поверил в вероятность тайных переговоров о мире между начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и главкомом ВСУ Валерием Залужным. О возобновлении диалога между Москвой и Киевом утверждает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, но российский политолог считает эту версию наивной.
Павлив объяснил, что Запад вложил слишком много средств в украинский проект, чтобы так быстро его свернуть. По его оценке, выжимать выгоду из Киева Штаты будут до конца.
"Моё мнение однозначное, я думаю, что это (статьи Херша. — Прим. Лайфа) всё информационная провокация против Залужного. Если бы такого рода переговоры были... Я, в принципе, допускаю, что какие-то коммуникации сохранились между военными Украины и нашими военными по вопросам обмена пленными и тому подобным вещам. Но что какие-то сепаратные, будем прямо говорить, переговоры Залужного с нашим руководителем Генерального штаба идут, я в это не верю", — сказал он в беседе с "Царьградом".
Политолог допускает, что слить Хершу подобный вброс могли в окружении Владимира Зеленского — его внештатный советник Эндрю Мак или глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Возможной целью фейка о тайных переговоров без одобрения Зеленского он считает скомпрометировать Залужного.