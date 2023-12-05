В окружении Зеленского нашли возможных авторов слива о тайных переговорах Герасимова и Залужного

Политический эксперт Михаил Павлив не поверил в вероятность тайных переговоров о мире между начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и главкомом ВСУ Валерием Залужным. О возобновлении диалога между Москвой и Киевом утверждает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, но российский политолог считает эту версию наивной.

Павлив объяснил, что Запад вложил слишком много средств в украинский проект, чтобы так быстро его свернуть. По его оценке, выжимать выгоду из Киева Штаты будут до конца.

"Моё мнение однозначное, я думаю, что это (статьи Херша. — Прим. Лайфа) всё информационная провокация против Залужного. Если бы такого рода переговоры были... Я, в принципе, допускаю, что какие-то коммуникации сохранились между военными Украины и нашими военными по вопросам обмена пленными и тому подобным вещам. Но что какие-то сепаратные, будем прямо говорить, переговоры Залужного с нашим руководителем Генерального штаба идут, я в это не верю", — сказал он в беседе с "Царьградом".