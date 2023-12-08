План США, по которому Россия должна сесть за стол переговоров с Украиной на условиях Киева, является нереалистичным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, по словам первого заместителя помощника президента США по нацбезопасности Джонатана Файнера, Вашингтон надеется на проведение переговоров по разрешению вооружённого конфликта на условиях Украины. По его словам, Штаты рассчитывают на это уже в грядущем году. При этом в США хотят, чтобы переговоры проходили на условиях Киева.