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Регион
Опубликовано 8 декабря 2023, 10:08
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Песков отверг план США добиться переговоров РФ и Украины на условиях Киева

Песков счёл нереалистичным план США, чтобы переговоры были на условиях Украины

План США, по которому Россия должна сесть за стол переговоров с Украиной на условиях Киева, является нереалистичным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, нереалистично абсолютно", — сказал он.

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Напомним, по словам первого заместителя помощника президента США по нацбезопасности Джонатана Файнера, Вашингтон надеется на проведение переговоров по разрешению вооружённого конфликта на условиях Украины. По его словам, Штаты рассчитывают на это уже в грядущем году. При этом в США хотят, чтобы переговоры проходили на условиях Киева.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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