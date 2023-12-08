В Госдуме назвали обоюдно выгодное условие для переговоров с Киевом

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала намерение США подтолкнуть Россию к переговорам на приемлемых для Украины условиях. Парламентарий отметила, что Москва допускает переговоры с Киевом только при одном условии.

"Если Киев готов признать Крым и наши четыре территории, то это будет обоюдно выгодным условием. Эти территории уже не их, а России. Киеву придётся это признать, другого варианта не будет, мы будем на своём настаивать, и никто от этого отступать не будет", — приводит слова Журовой "Лента.ру".

Депутат также отметила, что желание Украины попасть в Евросоюз не сбудется до тех пор, пока у неё существует "затянутый на годы конфликт". Мирные переговоры, считает Журова, возможны до конца следующего года.