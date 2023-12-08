В Госдуме назвали обоюдно выгодное условие для переговоров с Киевом
Депутат Журова исключила возможность переговоров с Украиной на условиях Киева
Первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала намерение США подтолкнуть Россию к переговорам на приемлемых для Украины условиях. Парламентарий отметила, что Москва допускает переговоры с Киевом только при одном условии.
"Если Киев готов признать Крым и наши четыре территории, то это будет обоюдно выгодным условием. Эти территории уже не их, а России. Киеву придётся это признать, другого варианта не будет, мы будем на своём настаивать, и никто от этого отступать не будет", — приводит слова Журовой "Лента.ру".
Депутат также отметила, что желание Украины попасть в Евросоюз не сбудется до тех пор, пока у неё существует "затянутый на годы конфликт". Мирные переговоры, считает Журова, возможны до конца следующего года.
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Напомним, ранее первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон надеется на проведение переговоров по разрешению вооружённого конфликта на условиях Украины. По его словам, Штаты рассчитывают на это в 2024 году. При этом в США хотят, чтобы переговоры проходили на условиях Киева.
LIFE / Владимир Суворов