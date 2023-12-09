Во Франции раскрыли незавидную участь Украины
Французский политик Филиппо заявил, что США бросят Украину и сожгут её дотла
Вашингтон отвернулся от Киева, и скоро Соединённые Штаты сожгут Украину дотла. Такое заявление в социальной сети Х сделал председатель французской политической фракции "Патриоты" Флориан Филиппо.
По его словам, данный вывод он сделал на основании последних сообщений в средствах массовой информации. Бывший депутат Европарламента отметил, что на сегодняшний день в медиапространстве наблюдается резкий поворот по поводу украинского конфликта.
"СМИ наконец-то осознают, что для марионетки Вашингтона всё кончено и что США скоро откажутся от неё и сожгут дотла", — написал глава "Патриотов".
Филиппо подчеркнул: теперь многие медиаресурсы изменили риторику в отношении Украины и признают, что киевскому режиму не по пути с Вашингтоном. Французский политический деятель добавил, что предсказывал такое развитие событий ещё полтора года назад, но тогда он столкнулся лишь с оскорблениями в свой адрес по поводу этих заявлений.
Ранее Лайф писал, что США через несколько недель исчерпают возможность военной помощи Украине. Также известно, что помогать Вашингтон Киеву больше не хочет из-за огромных потерь западной техники и провала ВСУ.
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