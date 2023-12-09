Вашингтон отвернулся от Киева, и скоро Соединённые Штаты сожгут Украину дотла. Такое заявление в социальной сети Х сделал председатель французской политической фракции "Патриоты" Флориан Филиппо.

По его словам, данный вывод он сделал на основании последних сообщений в средствах массовой информации. Бывший депутат Европарламента отметил, что на сегодняшний день в медиапространстве наблюдается резкий поворот по поводу украинского конфликта.

"СМИ наконец-то осознают, что для марионетки Вашингтона всё кончено и что США скоро откажутся от неё и сожгут дотла", — написал глава "Патриотов".