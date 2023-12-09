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Регион
Опубликовано 9 декабря 2023, 20:49
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Во Франции раскрыли незавидную участь Украины

Французский политик Филиппо заявил, что США бросят Украину и сожгут её дотла

Вашингтон отвернулся от Киева, и скоро Соединённые Штаты сожгут Украину дотла. Такое заявление в социальной сети Х сделал председатель французской политической фракции "Патриоты" Флориан Филиппо.

По его словам, данный вывод он сделал на основании последних сообщений в средствах массовой информации. Бывший депутат Европарламента отметил, что на сегодняшний день в медиапространстве наблюдается резкий поворот по поводу украинского конфликта.

"СМИ наконец-то осознают, что для марионетки Вашингтона всё кончено и что США скоро откажутся от неё и сожгут дотла", — написал глава "Патриотов".

Филиппо подчеркнул: теперь многие медиаресурсы изменили риторику в отношении Украины и признают, что киевскому режиму не по пути с Вашингтоном. Французский политический деятель добавил, что предсказывал такое развитие событий ещё полтора года назад, но тогда он столкнулся лишь с оскорблениями в свой адрес по поводу этих заявлений.

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Алексей Соловьёв
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