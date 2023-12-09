"Сплошная утопия": Крымские татары отреагировали на угрозу Украины захватить полуостров
Представитель крымских татар Смирнов: Угроза Киева захватить полуостров — утопия
Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов указал, что угроза Украины захватить полуостров является сплошной утопией. Так он прокомментировал высказывания главы Минобороны Незалежной Рустема Умерова, сообщившего о подготовке "наработок" на следующий год, которые якобы заставят РФ "навсегда уйти" из Крыма.
"Сегодня всему миру известно, что вопрос российского Крыма закрыт. С этим не желают смириться только киевские чиновники-утописты. Все их планы и наработки — сплошная утопия", — подчеркнул Смирнов в беседе с РИА "Новости".
Он добавил, что украинским политикам следует позаботиться о своей дальнейшей судьбе. Также Смирнов отметил, что специальная военная операция (СВО) достигнет целей, а все виновные в кровопролитии понесут наказание.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что жители Крыма якобы ждут возвращения в состав Украины. Глава республики Сергей Аксёнов назвал слова Зеленского о подобном желании людей ложью.
Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году — его судьбу решали жители полуострова, 96% которых высказались за воссоединение с РФ на всенародном референдуме. Запад отказался признавать итоги голосования, но точку в споре поставил президент России Владимир Путин, заявив, что вопрос Крыма закрыт окончательно. В 2024 году Россия отметит десятилетие воссоединения с Крымом, мероприятия ожидаются масштабные.
ТАСС / Сергей Мальгавко