Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов указал, что угроза Украины захватить полуостров является сплошной утопией. Так он прокомментировал высказывания главы Минобороны Незалежной Рустема Умерова, сообщившего о подготовке "наработок" на следующий год, которые якобы заставят РФ "навсегда уйти" из Крыма.

"Сегодня всему миру известно, что вопрос российского Крыма закрыт. С этим не желают смириться только киевские чиновники-утописты. Все их планы и наработки — сплошная утопия", — подчеркнул Смирнов в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что украинским политикам следует позаботиться о своей дальнейшей судьбе. Также Смирнов отметил, что специальная военная операция (СВО) достигнет целей, а все виновные в кровопролитии понесут наказание.