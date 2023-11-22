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22 ноября, 05:05

Песков заявил, что Россия масштабно отметит 10-летие воссоединения с Крымом

Стало известно, как будет в следующем году отмечаться воссоединение Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, праздник будет масштабным.

"Этот день всегда отмечается какими-то масштабными мероприятиями. Нет сомнений, что так будет и в этот раз", — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году — его судьбу решали жители полуострова, 96% которых высказались за присоединение к РФ на всенародном референдуме. Киев, Вашингтон и другие представители Запада отказались признавать итоги голосования. Точку в споре поставил президент России Владимир Путин, заявив, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году назвали актом исторической справедливости

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году назвали актом исторической справедливости

Ранее к девятой годовщине возвращения полуострова в состав нашей страны ВЦИОМ провёл опрос среди россиян, как они относятся к этому событию. Согласно результатам проведённого исследования, воссоединение России с Крымом вызывает чувство гордости у большинства граждан РФ.

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kremlin.ru

Алексей Соловьёв
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