Доктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории РАН по научной работе Сергей Журавлёв назвал актом исторической справедливости воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. В доказательство своих слов он вспомнил некоторые факты.

"Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало прежде всего актом исторической справедливости. Это не красивая фигура речи, а констатация, основанная на научном знании. Начиная со вхождения в состав Российской империи в конце XVIII века, Крым (до революции — Таврическая губерния) был всегда частью российской истории и культуры, причём со временем эта духовная близость только усиливалась. В XIX веке Крым стал местом паломничества российской аристократии и культурной элиты, удивительная природа полуострова вдохновляла на шедевры художников и литераторов", — отметил Журавлёв.

По оценке историка, Севастополь, в котором была создана военно-морская база российского флота, стал ещё одной важной нитью, связавшей Крым с Россией. Собеседник Лайфа назвал его городом русских моряков и славы русского оружия. Он уверен, что без многих событий, происходивших в Крыму, трудно понять прошлое и настоящее России, настолько тесна взаимная связь. Он напомнил, что после распада Российской империи в 1917 года Крым вошёл в состав РСФСР и это соответствовало предшествовавшей логике исторического и культурного развития полуострова.

"А вот когда в 1954 году советский лидер Н.С. Хрущёв неожиданно подарил Крым Украинской ССР, это логике противоречило. Пока существовал Советский Союз, формальная принадлежность к Украинской ССР на жизни крымчан особенно не сказывалась. Тем более что сохранивший особый статус Севастополь продолжал финансироваться из союзного бюджета, как и многие другие производства и объекты на полуострове", — продолжил он.

Историк убеждён, что при разделе СССР в 1991 году крымчан и севастопольцев, по-прежнему тяготевших к России, элементарно обманули. Им обещали, что СНГ будет обновлённым подобием СССР, так что вхождение в Украину будет носить во многом формальный характер, но всё оказалось не так. В дальнейшем (вплоть до референдума 2014 года) крымчане и севастопольцы боролись за свою территориальную и культурную автономию, за свою идентичность, за право оставаться частью Русского мира, говорить и учить детей на родном языке, уважать своих предков, свою историю, говорит Журавлёв.

Когда в результате госпереворота в Киеве в начале 2014 году власть взяли националисты, угрожавшие украинизацией и расправой с несогласными, это переполнило чашу терпения крымчан и севастопольцев. Поэтому события Русской весны девять лет назад не были случайными, уверен собеседник Лайфа.

"Во-первых, их корни в вековых исторических и культурных связях Крыма с Россией, что духовно сделало его частью России. Во-вторых, народный взрыв против украинской националистической, русофобской элиты вызревал с 1991 года. Весной 2014 года эти два потока соединились. Люди на референдуме выразили своё желание воссоединиться с Россией. В этом и заключается смысл того, что произошло девять лет назад. Главным драйвером событий Русской весны 2014 года стал Севастополь. После воссоединения с Россией жизнь на полуострове стала быстро меняться к лучшему. Нельзя сказать, что она была безоблачной. Настаивая на том, что Крым по-прежнему часть Украины, киевские власти организовали водную, энергетическую, а также вместе с западными покровителями дипломатическую блокаду "своих граждан", — заметил Журавлёв.

Однако действия Украины ещё больше убедили крымчан в истинном лице киевского режима и в правильности своего выбора в пользу России, которая помогала во всём. Историк отметил, что благодаря воссоединению с Россией впервые в истории полуострова было принято решение о трёх государственных языках в Крыму: русском, украинском и крымско-татарском. Это даёт возможность развивать культурные традиции основных этносов региона. Во-вторых, там стали реализовывать экономические и инфраструктурные проекты, главные из которых уже действуют: современная автомагистраль "Таврида" с запада на восток полуострова, Крымский мост, новый аэропорт Симферополя. Символом возрождения Крыма Журавлёв назвал открытие легендарного "Артека", который при Украине был заброшен.

Эти усилия Москвы сделали Крым популярным местом для творческой молодёжи. Историк отметил и быстрые темпы интеграции Крыма в общероссийское культурное, образовательное и экономическое пространство. Отдельно он указал на исключительное военно-стратегическое положение Крыма в регионе Чёрного моря, юга России и Кавказа.

"Воссоединение с Россией девять лет назад нарушило планы Украины по размещению на полуострове военных баз НАТО. Это создавало бы прямую угрозу безопасности России. Поэтому воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало фактором укрепления обороноспособности России. Неудивительно, что в ходе СВО именно Крым является одной из главных целей наших противников", — заключил собеседник Лайфа.