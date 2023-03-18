В Самаре отметили автопробегом годовщину воссоединения Крыма с Россией

По случаю девятой годовщины со дня воссоединения Крыма с Россией в Самаре состоялся автопробег "Крым, Донбасс, Россия — навсегда". По словам замруководителя регионального отделения "Единой России" Дмитрия Затышняка, жители города с радостью откликнулись на инициативу, достаточно было "кинуть клич".

Интервью с участниками и организаторами автопробега в Самаре по случаю девятилетия "Крымской весны". Видео © Предоставлено Лайфу

Участники и организаторы понимают важность праздничной даты. Руководитель блока "Говори" молодёжной организации "ЗаВолгу" Алексей Сатонин отметил, что, несмотря на непризнание итогов референдума Западом, общество продолжит поддерживать выбор крымчан.

"Они осознанно решили вернуться в родную страну, на родину. Поэтому даже сейчас, спустя девять лет, мы с радостью решили организовать этот автопробег. Здесь свыше ста машин, флаги, транспаранты. Полным единством важно показывать, что мы вместе. Костяк мероприятия — молодёжное сообщество "ЗаВолгу". Здесь, в общем-то, молодёжь всего региона", — рассказал он.

Также показать свой патриотический настрой решили самарские пролетарии — совет молодёжи завода "ОДК-Кузнецов". Он включает в себя представителей самых разных должностей — от обычных рабочих до руководителей. Разумеется, среди приехавших есть и простые горожане. Одна из участниц автопробега, Алёна Славина, призналась, что, как патриот, не могла пропустить это событие.

"Я люблю Россию. Я патриот своей страны, и мне нравится принимать участие в таких мероприятиях. Как-никак это такой молодёжный движ и поддержка тех уже принятых решений", — рассказала девушка.

Самарцы проехали от торгового центра "Русь на Волге" по Московскому шоссе до площади Славы, где присоединились к кульминации праздника — митингу-концерту "Крымская весна". Он собрал несколько тысяч человек со всей области, среди которых как представители общественных и политических организаций, так и простые горожане.

А в Салехарде девятилетие воссоединения Крыма с Россией отметили "Севастопольским вальсом" в центре города. Двести человек станцевали под знаковую композицию, которую считают неофициальным гимном полуострова.