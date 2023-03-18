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18 марта, 10:24

Крымчане эпично встретили рассвет на вершине Белой скалы с российским флагом и фаерами

В Крыму российский флаг развернули на вершине горы в честь годовщины воссоединения с РФ

Российский флаг был поднят на вершину Белой скалы в Крыму в честь девятой годовщины воссоединения республики с Россией. Триколор развернули на рассвете, впечатляющие кадры публикует правительство региона.

В Крыму студенты и школьники подняли российский флаг на гору в честь годовщины воссоединения с Россией. Видео © VK / Республика Крым

"В Крыму молодёжь организовала патриотическую акцию в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией "9 лет мы вместе", — рассказали в ведомстве.

Ранним утром 150 школьников и студентов поднялись на гору и развернули российский флаг размером 10 на 15 метров, а также зажгли фаеры в цветах триколора. Ролик уже облетел Сеть и вызвал восторженные отзывы.

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Напомним, 18 марта 2014 года стали известны итоги Общекрымского референдума, абсолютное большинство крымчан проголосовали за вхождение региона в состав России. Проведённый ВЦИОМ опрос показал, что россияне тоже считают верным решение о возвращении полуострова "в родную гавань".

Обложка ©

VK / Республика Крым

Татьяна Миссуми
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