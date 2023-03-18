Школьники из Крыма и Севастополя написали трогательные письма военным
Школьники из Крыма и Севастополя написали трогательные письма военным
В день воссоединения Крыма с Россией школьники из Крыма и Севастополя написали трогательные письма со словами поддержки и признательности российским военным. В скором времени письма дойдут до адресатов, а помогут в этом волонтёры #МЫВМЕСТЕ.
Школьники из Крыма и Севастополя написали трогательные письма военным. Видео © Предоставлено Лайфу
"Мы пишем письма солдатам, потому что для них это поддержка. Для нас очень важно то, что за нас борются и им не всё равно на наши жизни", — рассказала одна из школьниц.
Ребята в письмах выразили благодарность за то, что бойцы Российской армии отстаивают для них право жить в свободной и сильной стране, и выразили им солидарность. Школьники пожелали солдатам здоровья, сил и выразили надежду на их скорое возвращение к семьям. Трогательные письма адресатам передадут волонтёры движения #МЫВМЕСТЕ.
Мероприятие проходит в рамках акции "Добрые письма" РДДМ "Движения первых" и #МЫВМЕСТЕ.
Ранее Лайф рассказывал, что боец из Хабаровска, вернувшийся из зоны проведения СВО, ищет 12-летнюю Наташу из Губкина Белгородской области, которая своим письмом помогла ему вернуться домой живым. По словам 57-летнего добровольца, он получил его перед Новым годом. В нём девочка пожелала адресату победы и попросила об одной услуге.
Предоставлено Лайфу