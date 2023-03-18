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18 марта, 16:15

В Салехарде отметили "Севастопольским вальсом" годовщину воссоединения Крыма с Россией

Двести жителей Салехарда собрались на улице Ленина в центре города, чтобы станцевать "Севастопольский вальс". Так они отметили девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Салехардцы отметили годовщину Крымской весны "Севастопольским вальсом". Видео © Telegram / Администрация Салехарда

Композиция, написанная Константином Листовым, уже много лет считается неофициальным гимном полуострова. Она посвящена искренней любви и преданности. Среди участников флешмоба волонтёры, школьники, студенты и активные горожане. По случаю исторической даты в регионе прошли и другие мероприятия: в модельной библиотеке "Точка" открылась выставка "Соединяя берега", в библиотеке имени Р.П. Ругина прошёл литературно-исторический батл "Легенды Крыма".

Крымчане эпично встретили рассвет на вершине Белой скалы с российским флагом и фаерами

Крымчане эпично встретили рассвет на вершине Белой скалы с российским флагом и фаерами

Ранее годовщину воссоединения Крыма с Россией отпраздновали в Мелитополе Запорожской области. Там открыли фотовыставку, на которой рассказывается о достижениях региона за период с 2014 года по сегодняшний день.

Обложка ©

Telegram / Администрация Салехарда

Матвей Константинов
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