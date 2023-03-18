В Салехарде отметили "Севастопольским вальсом" годовщину воссоединения Крыма с Россией
Двести жителей Салехарда собрались на улице Ленина в центре города, чтобы станцевать "Севастопольский вальс". Так они отметили девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией.
Салехардцы отметили годовщину Крымской весны "Севастопольским вальсом". Видео © Telegram / Администрация Салехарда
Композиция, написанная Константином Листовым, уже много лет считается неофициальным гимном полуострова. Она посвящена искренней любви и преданности. Среди участников флешмоба волонтёры, школьники, студенты и активные горожане. По случаю исторической даты в регионе прошли и другие мероприятия: в модельной библиотеке "Точка" открылась выставка "Соединяя берега", в библиотеке имени Р.П. Ругина прошёл литературно-исторический батл "Легенды Крыма".
Ранее годовщину воссоединения Крыма с Россией отпраздновали в Мелитополе Запорожской области. Там открыли фотовыставку, на которой рассказывается о достижениях региона за период с 2014 года по сегодняшний день.
Telegram / Администрация Салехарда