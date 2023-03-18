В Мелитополе открылась фотовыставка в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

В Мелитополе организовали фотовыставку, приуроченную к девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. На ней рассказывается о достижениях региона за период с 2014 года. Видео публикует телеграм-канал молодёжного движения "ЮгМолодой".

В Мелитополе организовали фотовыставку в честь гоовщины вхождения крыма в Россиию. Видео © t.me / #ЮгМолодой

Стенды стоят как под открытым небом возле памятника легендарному советскому разведчику Павлу Судоплатову, так и в здании Министерства по молодёжной политике. Жители Запорожской области смогут увидеть, как преобразился полуостров за последние годы, а также узнают, почему 2014 год стал поворотным в жизни крымчан.

"Мне посчастливилось принимать участие в событиях Русской весны. Хочу сказать, что эта дата для каждого жителя Севастополя и Крыма — очень долгожданная дата. Мы очень долго боролись, отстаивали своё право на родной язык, на свою культуру, на возможность жить на своей земле без оглядки на интересы людей, которые хотят нести какие-то новые политические направления, которые нам непонятны", — поделился министр по молодёжной политике Запорожской области Антон Тицкий.

Для школьников и студентов Запорожской области организуют экскурсионные поездки в Крым, отметил чиновник. Кроме Мелитополя тематические фотовыставки сегодня открываются и в других городах, среди них Акимовка, Васильевка, Днепрорудное, Бердянск, Энергодар, Черниговка, а также в Геническе и Скадовске Херсонской области.